Gelmini: da Fi strategia per welfare infanzia e famiglia

Roma, 19 apr. - "La proposta di legge presentata dalla collega Annagrazia Calabria alla Camera e da Gabriella Giammanco al Senato sulla videosorveglianza negli asili nido è un provvedimento importante per Forza Italia e per il Paese. Un intervento che si inserisce in una strategia più ampia che vogliamo perseguire per un welfare dell`infanzia e dalla parte della famiglia". Lo afferma in una Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Fi.

"Un Paese che non fa figli rinuncia al futuro, dobbiamo scardinare questa triste tendenza. Dobbiamo combattere una denatalità ormai strutturale con politiche che devono creare le condizioni per una reale integrazione del bambino nella società. Più risorse per la famiglia, dunque, più risorse per le donne-mamme-lavoratrici. Non sarà il tema di un giorno, sarà un tema fondante che porteremo quotidianamente nelle Aule parlamentari".