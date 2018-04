Governo, Martina: Pd ha sempre mostrato responsabilità

Roma, 19 apr. - "Noi anche in queste ore abbiamo sempre fatto passaggi di responsabilità. Siamo gli unici saliti al Quirinale con proposte concrete, ancora ieri abbiamo proposto tre punti programmatici concreti che faremo vivere nel lavoro parlamentare. Così' il Pd può fare bene il suo mestiere per l'Italia". Lo ha detto Maurizio Martina, intervistato in Molise, rispondendo a chi gli chiedeva se il Pd aderirà all'eventuale richiesta di un atto di responsabilità che potrebbe venire dal capo dello Stato.