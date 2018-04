Maroni: tifo per Salvini premier ma si andrà a nuove elezioni -2

Milano, 19 apr. - Dito puntato contro "i veti incrociati" che stanno caratterizzando il dibattito politico sul nuovo governo e che, ha puntualizzato Maroni, fanno emergere "agli occhi dei cittadini l'incapacità della politica".

Quanto al suo futuro, lo storico rappresentante del Carroccio ha ribadito di non essere interessato a incarichi di natura istituzionale: "A inizio gennaio ho fatto la mia scelta di non ricandidarmi e di non essere a disposizione per altri ruoli istituzionali. Ora faccio altro, non rimpiango nulla, sto valutando altre ipotesi". Nessuna preoccupazione, dunque, per le ripercussioni che un'eventuale sentenza di condanna potrebbe provocare sul suo destino professionale: "Faccio l'avvocato da libero professionista, non sono interessato a ruoli istituzionali. Guardo la politica ma soltanto dall'esterno come osservatore appassionato".