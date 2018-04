Roma, 19 apr. - "Credo che il Paese non abbia bisogno di un voto anticipato, che peraltro riproporrebbe più o meno una dinamica come questa. Credo che ci sia una grande responsabilità da parte dei cosiddetti vincitori del 4 marzo e mi dispiace costatare che non si sia all'altezza del ruolo che si ha". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, in un'intervista registrata ieri in Molise.