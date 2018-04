Maroni: tifo per Salvini premier ma si andrà a nuove elezioni

Milano, 19 apr. - "Faccio il tifo per Salvini premier perchè faccia tutte le riforme promesse in campagna elettorale a partire dall'abolizione delle legge Fornero. Mi auguro che trovi un'intesa con il M5S. Ci sono le condizioni per farlo se i pentastellati superano i veti. Una soluzione è possibile ma non si vuole trovare perchè così è aperta la strada per nuove elezioni. Un governo da qui a ottobre volendo lo si trova". E' la previsione dell'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, sulla formazione del nuovo esecutivo.

Secondo Maroni, che ha parlato al palazzo di giustizia di Milano in una pausa del processo che lo vede imputato per i presunti favori a due sue ex collaboratrici al Viminale, "la prospettiva più conveniente è che si arrivi a elezioni anticipate" ma soltanto "dopo l'approvazione di una nuova legge elettorale" con il ballottaggio al secondo turno "come quello dei sindaci". Il sistema a doppio turno appare infatti a Maroni il migliore possibile e l'unico in grado di assicurare governabilità: "Chi vince fa il capo del governo, chi perde fa il capo dell'opposizione per 5 anni".

