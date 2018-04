Cgil, Camusso: pronti a confrontarci con qualunque governo

Roma, 19 apr. - "Siamo un'organizzazione autonoma in grado di confrontarsi con qualunque forma di governo, il nostro orientamento e la nostra linea politica non cambiano in ragione di quale governo si formi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro con il gruppo del Pd al senato sulla Carta dei diritti.

"Siamo rispettosi del voto degli elettori - ha aggiunto - e delle conseguenze che da questo derivano dal punto di vista della formazione del governo".