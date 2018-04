Derivati, Camusso: sprecate risorse utili per politiche sociali

Roma, 19 apr. - I contratti sui derivati stipulati dal Ministero dell'economia hanno portato "ad un dispendio di risorse pubbliche che potevano essere utilizzate per fare politiche sociali" e si sono spesi "più dei soldi dell'ultimo intervento del governo in termini di pensioni". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro con il gruppo di Liberi e Uguali alla Camera riferendosi alla prima udienza di fronte alla Corte dei Conti sul caso derivati prevista per oggi.

Camusso ha confermato che di fronte alla Corte c'è "un intervento a sostegno che fa Federconsumatori perché ha le caratteristiche giuridiche per poterlo fare. Una scelta che ha condiviso con la Federazione ma che può essere agita da loro e non dalla Cgil".

"Siamo molto interessati al fatto che quella causa porti all'evidenziazione di come sono stati trattati gli accordi con le banche d'affari - ha aggiunto - sotto due aspetti: uno che gli attori degli accordi erano contemporaneamente i consulenti, un tema esplicito di non autonomia delle decisioni da parte del governo. Secondo che quella modalità che non è stata ricontrattata ha portato ad un dispendio di risorse pubbliche che potevano essere utilizzate per fare politiche sociali".

"Si sono spesi alcuni miliardi per ripagare le banche d'affari che sono più dei soldi dell'ultimo intervento del governo in termini di pensioni e prospettive previdenziali delle persone - ha sottolineato la leader della Cgil - quindi una negazione di risorse pubbliche che sarebbero state utili per contrastare le disugualianze".