Roma, 19 apr. - "Da 45 giorni andiamo avanti a colpi di veti e controveti, tatticismi. E' inaccettabile: il Paese non può permettersi ancora questo balletto. Sinceramente sono preoccupato che continui in queste ore questo andazzo anche di fronte a questo mandato". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, nel corso di un'intervista per la trasmissione 'Tutti candidati'.

"Centrodestra e M5s - aggiunge - chiariscano cosa fare, è inaccettabile questo gioco di specchi".