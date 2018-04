Forza Italia: contro abusi videosorveglianza in asili e ospizi

Roma, 19 apr. - Forza Italia rilancia la proposta di legge per l'installazione di sistemi di videosorveglianza in asili nido, scuole dell'infanzia e strutture per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. In una conferenza stampa alla Camera, la deputata Annagrazia Calabria e la senatrice Gabriella Giammanco hanno presentato l'iniziativa, che nella scorsa legislatura si è arenata al Senato dopo uN primo voto positivo a Montecitorio. La proposta prevede il finanziamento di 5 milioni nel primo anno per sperimentare il sistema il cui obiettivo è fare da deterrente contro gli abusi psicologici e fisici ai danni di questi soggetti, abusi "all'ordine del giorno della cronaca recente", secondo i promotori.

L'uso delle registrazioni, secondo la proposta dei gruppi azzurri nei due rami del Parlamento, sarebbe limitato alle forze dell'ordine, attivate da eventuali denunce, e non sarebbe uno strumento di sorveglianza nelle mani dei dirigenti e dei datori di lavoro delle strutture che adottassero la videosorveglianza. "Non è una ordinaria battaglia politica ma un atto di responsabilità verso chi non si può difendere", ha rivendicato Calabria. "Milioni di lavoratori nelle banche, nei supermercati, nelle tabaccherie, sono già sottoposti alla sorveglianza e nessuno ne fa uno scandalo", ha sottolineato dal canto suo Giammanco.

"E' una iniziativa che caratterizza questo inizio di legislatura ma per nopi è un impegno quinquennale", ha osservato la presidente dei deputati di Forza Italia Mariastella Gelmini, secondo la quale "il tema dell'infanzia è fondamentale. Un Paese che non fa figli rinuncia alla speranza. Ma non è una situazione immodificabile, dipende dalla politica e per questo il gruppo di Forza Italia sta lavorando a un nuovo piano per l'infanzia".