Elezioni in Libano, record di candidate donne ma poco spazio... -2

Roma, 19 apr. - L'assemblea di 128 membri ha ratificato una nuova legge elettorale lo scorso anno dopo diversi mesi di tensioni. "Questa legge garantisce una concorrenza leale tra candidati uomini e donne", ha detto Tony Mikhael, del team Maharat che ha effettuato lo studio.

"Noi di Hezbollah non abbiamo donne per questo lavoro", aveva detto il leader del potente movimento del "partito di Dio" Hassan Nasrallah in un discorso televisivo a gennaio.

Il 31 ottobre 2016 i cittadini libanesi hanno invece votato per eleggere il presidente della Repubblica, scegliendo il generale Michel Aoun, il quale ha poi nominato Saad Hariri primo ministro.

Il parlamento del Libano, denominato Assemblea Nazionale, è composto da una sola camera, che conta 128 seggi.