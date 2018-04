Elezioni in Libano, record di candidate donne ma poco spazio in tv

Roma, 19 apr. - In Libano, in vista delle elezioni legislative del prossimo 6 maggio, è record di candidate donne che tuttavia godono di tempi di apparizione in tv di gran lunga inferiore a quelli dedicati alla controparte maschile, secondo uno studio elaborato da una Ong locale.

Le donne candidate sono 86, sette volte in più rispetto alle ultime elezioni legislative del 2009, quando solo 12 donne sono entrate scese in campo. Anche se rappresentano quasi il 15% dei 597 contendenti, le candidate hanno avuto solo il 5,89% del tempo concesso agli ospiti politici nei vari programmi televisivi. Lo rivela Maharat, una ONG che monitora lo svolgimento delle elezioni.

Maharat ha condotto uno studio basato su dibattiti pre-registrati, trasmissioni in diretta, notiziari e interviste esclusive sui canali televisivi del Paese mediorientale tra il 26 marzo e l'8 aprile. In Libano non si vota per le legislative da quasi dieci anni perchè l'attuale parlamento, in carica dal 2009, ha più volte esteso il suo mandato oltre la scadenza naturale a causa del mancato accordo sulla legge elettorale. (segue)