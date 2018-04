Generali, Pellicioli: De Agostini non riduce né aumenta quota

Trieste, 19 apr. - Il gruppo De Agostini non ha intenzione di incrementare né di ridurre la propria partecipazione azionaria in Generali, pari all'1,7%, che continua a ritenere finanziaria e non strategica. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Lorenzo Pellicioli al termine dell'assemblea annuale di Dea Capital, secondo quanto riferito da un portavoce. "Abbiamo sempre definito la nostra partecipazione finanziaria e di lungo termine. Non è strategica, ma non abbiamo intenzione di ridurla", ha affermato, aggiungendo che non c'è neanche l'intenzione di aumentarla.

Quanto poi al tema dell'incremento delle partecipazioni detenute nel Leone dai gruppi Caltagirone e Benetton - saliti rispettivamente al 4% e al 3% - che da alcuni è stato interpretato come una manovra a difesa dell'italianità della compagnia, Pellicioli ha commentato: "L'italianità non è un tema che mi appassiona particolarmente".

"Il fatto che degli azionisti di qualità, italiani ma di qualità, aumentino l'investimento in Generali - ha poi aggiunto Pellicioli - è la prova che ci sono performance molto interessanti. Basta guardare come si è mosso il titolo dopo il cambio di management. Dopo la nomina di Philippe Donnet abbiamo un piano industriale serio e il mercato lo ha riconosciuto".