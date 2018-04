Salvini: appoggio esterno Fi a M5s? Strano secondi impongano regole

Roma, 19 apr. - "E' giusto che gli italiani, che hanno votato chiaramente, abbiano un governo che risponde a questo voto, coi primi e i secondi, senza veti e senza capricci, che lavorano a un programma e cominciano a governare". Lo ha detto Matteo Salvini in una intervista a Repubblica tv.

"Da tempo invece - ha aggiunto il segretario della Lega - i 5 stelle dicono no, no, no: se c'è Berlusconi non ci siamo noi e poi Di Maio deve fare il premier e poi comunque decidiamo noi chi c'è e chi non c'è. Se i 5 stelle continueranno con la loro cocciutaggine con la loro arroganza non se ne esce, magari preferiscono cambiare l'Italia con Renzi e con la Boschi. Mi sembra uno strano modo di cambiare l'Italia, però...".

Quanto all'ipotesi di un appoggio esterno di Forza Italia a un governo guidato dal M5S, per Salvini "è strano che i secondi arrivati impongano le regole del gioco ai più votati dagli italiani. Ci siamo presentati agli italiani come centrodestra con un programma comune, con candidati comuni eletti coi voti di tutti e poi perché Di Maio non gradisce questo modello di democrazia cambiamo quello che abbiamo chiesto agli italiani? No".

La proposta della Lega è l'indicazione di un presidente del Consiglio "terzo", ma "prima di fare fantasie sul terzo nome - ha sottolineato il leader del Carroccio - occorre che gli altri dicano 'a me andrebbe bene il terzo nome'. Io le dico: a me andrebbe bene. Ma Di Maio ha sempre detto io, io, io, io non mi muovo, io non mi schiodo, o governo io o non si fa niente. Quindi è inutile fare ipotesi se il secondo arrivato dice: no, tocca a me". L'eventuale terzo nome, comunque, ha precisato Salvini, non sarebbe estraneo alla politica: "No, condiviso: non credo ai tecnici, abbiamo già dato con Monti. Qualcuno che però venga condiviso dalla prima e dalla seconda forza politica".

Infine, una battuta sul raffreddamento dei contatti con il candidato premier del M5S, che nella fase dell'elezione delle cariche istituzionali sentiva, come rivelò lui stesso, "più di sua madre": "Adesso - ha concluso Salvini - sento un po' meno sia Di Maio che mia madre".