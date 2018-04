Anzaldi (Pd): mai Berlusconi? Da Toninelli e M5s ok a Casellati

Roma, 19 apr. - "Toninelli continua a ripetere il ritornello fasullo 'mai con Berlusconi', ma è stato proprio lui, insieme ad altri 108 senatori M5s, a votare alla presidenza del Senato la candidata di Berlusconi, Elisabetta Casellati". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Hanno dato 109 voti in Senato a Berlusconi - prosegue - gli hanno dato la seconda carica dello Stato e ancora vogliono prendere in giro con i finti veti? Con Forza Italia si sono spartiti tutto quello che potevano spartirsi e ancora hanno il coraggio di prendere in giro gli elettori? Stanno superando il peggio della Prima Repubblica, fino al punto di sostenere che se Forza Italia decidesse di votare il loro governo loro non potrebbero impedirglielo: siamo al trionfo del politicismo".