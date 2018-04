Salvini: governo del presidente per cosa? Non ha appoggio Lega

Roma, 19 apr. - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è tornato a bocciare l'ipotesi di un "governo del presidente" in una intervista a Repubblica tv: "Per fare cosa? Con che programma? Con quali tempi?" ha chiesto rispondendo a una domanda su una ipotetica iniziativa del presidente della Repubblica in quella direzione.

"Che fine fa la legge Fornero? Sull'immigrazione cosa si fa? I risparmiatori delle banche come vengono risarciti? Un governo giusto per dire che abbiamo un governo, senza sapere cosa si fa e in quanto tempo non è un governo che ha l'appoggio della Lega", ha concluso Salvini.