Previdenza, cassa dottori commercialisti approva bilancio 2017 -2

Roma, 19 apr. - E' stato, inoltre, illustrato il bilancio tecnico relativo al periodo 2017-2066 che evidenzia un deciso trend di sostenibilità finanziaria della cassa e l'opportunità di incrementare l'adeguatezza delle future pensioni affiancando i meccanismi premianti introdotti dalla cassa fin dal 2011 (+25% di quanto effettivamente versato dagli iscritti) con un maggior risparmio previdenziale. "Su questo fronte - precisa Anedda - abbiamo registrato negli ultimi anni un progressivo incremento dell'aliquota di contribuzione soggettiva che evidenzia un aumento costante della propensione al risparmio previdenziale da parte dei nostri iscritti, sempre più consapevoli della stretta correlazione, tipica del metodo di calcolo contributivo, tra contributi versati e prestazione attesa".

Il presidente della cassa dei dottori commercialisti ha comunicato l'approvazione ministeriale della delibera adottata dalla cassa per disciplinare il cumulo gratuito all'interno del proprio impianto regolamentare: "Desidero ringraziare i Ministeri per aver concluso positivamente e in tempi ragionevoli l'iter di approvazione delle modifiche regolamentari. E' necessario, a questo punto, formalizzare con l'Inps, ente deputato dalla legge alla liquidazione della pensione, gli aspetti gestionali al fine di dare piena operatività a questo nuovo istituto".

Nel corso dei lavori assembleari è stato anticipato l'esito dell'indagine di customer satisfaction recentemente effettuata su un campione significativo di cssociati. La cassa si è posta l'obiettivo di ascoltare direttamente gli utilizzatori finali dei servizi offerti, se questi siano state rispondenti alle loro esigenze. Nella filosofia di gestione della cassa rimane sempre centrale il costante processo di miglioramento della qualità offerta. "L'indagine ha evidenziato un'elevata soddisfazione del livello e della professionalità e dell'efficienza della struttura della cassa - commenta Anedda - e ci ha dato alcuni spunti per migliorare ulteriormente i servizi e la comunicazione verso gli sssociati".