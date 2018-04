Previdenza, cassa dottori commercialisti approva bilancio 2017

Roma, 19 apr. - L'assemblea della cassa dei dottori commercialisti ha approvato il bilancio di esercizio 2017 e il primo assestamento al budget 2018. I risultati positivi dello scorso anno hanno portato la cassa a registrare un avanzo corrente 2017 superiore ai 600 milioni di euro, interamente destinato alle riserve istituzionali. L'ammontare delle riserve accantonate ai fini previdenziali e assistenziali si attesta, al 31 dicembre 2017, ad oltre 7,6 miliardi di euro pari a 27,8 volte le pensioni di periodo (era di 16,9 nel 2004).

Lo scorso anno il numero degli iscritti è cresciuto dell'1,7% passando da 66.260 a 67.365 mentre il numero dei pensionati si è attestato a 7.654 (erano 7.251 nel 2016). Segnali positivi si registrano sul fronte dei redditi professionali dichiarati e dei contributi raccolti. Il reddito aggregato della categoria dei dottori commercialisti è risultato superiore ai 4 miliardi di euro, mentre il volume di affari complessivo si è confermato superiore ai 7 miliardi di euro. Il reddito medio degli iscritti è cresciuto dell'1,3% passando da 63.200 euro ai 64mila, mentre il volume di affari medio è salito da 112.400 euro a 113.500 (+1%).

"La categoria - commenta il presidente Walter Anedda - registra una crescita dei dati reddituali medi a conferma di una professione che, pur in assenza di attività in esclusiva, continua a rappresentare un punto di riferimento per imprese e cittadini". I ricavi per contributi si attestano a 805 milioni di euro (774 milioni nel 2016) mentre il costo delle pensioni passa da 261 a 272 milioni di euro.L'aliquota media di contribuzione è in aumento e risulta complessivamente pari al 12,79% (12,72% nel 2016, 12,61% nel 2015, 12,49% nel 2014).

(Segue)