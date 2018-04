Pontedera (Pi), 19 apr. - "La Tmm è una situazione non bella, evidentemente ma è successo perché non poteva avere un diverso sbocco per le condizioni industriali, tecniche e imprenditoriali. Speriamo che si risolva. La Piaggio è pronta a dare le commesse, che aveva dato alla Tmm, ad una futura azienda, se futura azienda ci sarà". Lo ha detto il presidente di Piaggio, Roberto Colaninno, rispondendo ai giornalisti alla presentazione del riallestimento del Museo Piaggio.