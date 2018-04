Generali, Donnet: no comment su voci partnership con Poste

Trieste, 19 apr. - Generali non commenta le indiscrezioni circa una possibile partnership commerciale con Poste Italiane nel ramo Danni, sottolineando che comunque per il gruppo la rete agenziale sarà sempre centrale. "Come Generali non commentiamo mai rumor usciti sui giornali circa possibili accordi commerciali con terze parti. Ciò detto, è importante chiarire che qualunque strategia presente e futura terrà sempre in considerazione il canale agenziale che ha sempre avuto e avrà sempre un ruolo centrale nella nostra distribuzione di Generali in Italia", ha affermato l'amministratore delegato, Philippe Donnet, durante l'assemblea di bilancio a Trieste.