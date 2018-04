Milano, 19 apr. - Via libera dall'assemblea degli azionisti di Luxottica al rinnovo del cda che rimarrà in carica per un solo anno, fino all'approvazione del bilancio 2018. I 12 componenti sono: Leonardo Del Vecchio, Luigi Francavilla, Francesco Milleri, Stefano Grassi, Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Sabrina Pucci, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel, Cristina Scocchia, Andrea Zappia - tratti dalla lista presentata dal socio Delfin - e Marco Giorgino dalla lista dei fondi.