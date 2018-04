Toti (FI): noi appoggio esterno a un governo Di Maio non lo daremo

Roma, 19 apr. - "Noi l'appoggio esterno a un governo Di Maio non lo daremo. E neppure la Lega entrerà in un governo Di Maio". Lo ha detto Giovanni Toti (Forza Italia), presidente della Regione Liguria ai microfoni di Gioco a Premier (Rai Radio1).

"La premiership - ha aggiunto, secondo la sintesi delle sue parole diffusa dall'ufficio stampa Rai - non va al M5S. Il Movimento 5 stelle continua a mettere come pregiudiziale assoluta che ci sia un Governo M5S, ossia guidato a palazzo Chigi da una personalità 5s. Su queste basi il dialogo non c'è. Così non ci sarà né un appoggio esterno né uno interno. Con il 37 per cento non possiamo accettare di andare a fare i valletti a Palazzo Chigi".