Generali, a Trieste azione dimostrativa attivisti Greenpeace -2

Trieste, 19 apr. - "Siamo qui per mostrare a tutti, azionisti e non, il lato meno conosciuto del Leone di Trieste. Generali assicura alcuni tra gli impianti più inquinanti d`Europa, e non ha alcuna intenzione di smettere", ha dichiarato Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e clima di Greenpeace Italia.

"Stiamo parlando - ha spiegato - di centrali e miniere che si trovano in Est Europa, in particolare in Polonia, ma i cui impatti devastanti arrivano fin dentro casa nostra. Il settore del carbone polacco è responsabile infatti di più 5 mila morti premature stimate ogni anno, di cui oltre 400 anche in Italia".

Diversi esponenti di Greenpeace sono inoltre intervenuti in assemblea legittimamente (avendo depositato azioni) per incalzare i vertici della compagnia su questi temi.