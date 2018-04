Verducci (Pd): accordo con M5s non esiste in natura

Roma, 19 apr. - "Accordo di governo tra M5s e Pd? Non esiste in natura. Pd e M5s sono irriducibilmente alternativi". Lo ha affermato in una nota il senatore del Pd Francesco Verducci, secondo il quale "M5s è una 'azienda-partito' che ha una concezione autoritaria e pericolosa della democrazia, racchiusa nel famigerato 'distruggeremo i partiti'".

"In questi casi - ha spiegato - non è questione di sfumature, ma di fondamentali. Per cui, per come la penso, non esiste che il Pd possa accordarsi coi M5s. Le loro blandizie di queste ore sono chiaramente strumentali".

"Il Pd - ha concluso Verducci - farà opposizione in Parlamento e nel Paese per costruire un'alternativa alle destre e ai cinque stelle".