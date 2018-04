Casa,Fondo garanzia prima casa,al 31/3 già finanziati 40.000 mutui -2

Roma, 19 apr. -

Come funziona il Fondo di Garanzia prima casa

Il Fondo di garanzia prima casa - si legge nella nota - prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale per mutui ipotecari (fino a 250.000 euro) erogati per l`acquisto (anche con interventi di ristrutturazione con l`accrescimento dell`efficienza energetica), degli immobili adibiti a prima casa.

La garanzia può essere richiesta per l`acquisto di immobili di qualsiasi metratura, purché non di lusso, da soggetti, senza alcun limite di reddito e di età, che alla data di presentazione della domanda non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione o che siano concessi in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Le banche che utilizzano le garanzie del Fondo non possono richiedere ulteriori garanzie, oltre a quella ipotecaria.

La garanzia del Fondo può essere richiesta, anche per mutui ipotecari fino al 100% del valore dell`immobile, se tale offerta è presente presso la banca erogatrice del mutuo.