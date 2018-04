Generali,Galateri auspica rapida conclusione consultazioni governo

Trieste, 19 apr. - Il gruppo Generali auspica la rapida conclusione delle consultazioni per arrivare alla formazione di un governo che dia stabilità al Paese e porti avanti le riforme. Lo ha detto il presidente della compagnia, Gabriele Galateri, in apertura dell'assemblea di bilancio a Trieste. "L'esito delle consultazioni italiane non ha ancora trovato sbocco nella formazione di un governo. Fatta salva la fiducia nella solidità delle nostre istituzioni democratiche e nella saggezza del presidente Mattarella, non possiamo comunque non auspicare la rapida conclusione delle consultazioni per evitare di rallentare l'agenda delle riforme".

Galateri ha poi fato un rapido accenno agli altri nodi principali che rischi che riguardano il quadro geopolitico generale, citando in particolare le spinte protezionistiche in molto economie del mondo, i conflitti in Siria, le politiche del presidente Usa Donald Trump e i negoziati per la Brexit.