Israele, riservisti dell'esercito richiamati per errore

Tel Aviv, 19 apr. - Riservisti israeliani hanno ricevuto oggi - giorno di festa nazionale - sui loro telefonini un messaggio urgente di richiamo nei ranghi dell'esercito, ma hanno appreso poi che si è trattato di un errore.

Un portavoce dell'esercito ha confermato l'invio per sbaglio del messaggio, ma non ha fornito ulteriori spiegazioni né ha precisato quanti riservisti l'abbiano ricevuto. La comunicazione, per quanto errata, arriva mentre sono alte le tensioni al confine con Gaza, ma soprattutto con il grande nemico giurato regionale, l'Iran, dopo il bombardamento sulla Siria, attribuito a Israele e costato la vita a sette iraniani lo scorso 9 aprile. (fonte afp)