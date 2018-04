Mef: Fondo garanzia prima casa,marzo finanziati oltre 40mila mutui -2

Roma, 19 apr. - "Lo strumento nasce come stimolo per l`economia, con in più un`attenzione al sostegno alle famiglie, all`inclusione sociale (specie per i giovani e le fasce più deboli) ai temi ambientali - spiega Giuseppe Maresca, capo della direzione Interventi finanziari del Dipartimento del Tesoro - uno strumento di facilitazione del credito, aperto a tutti, per acquistare la prima casa e accedere a mutui di importo fino a 250 mila euro, senza limiti di età, reddito o metratura, si è rivelato di grande successo, anche per la semplicità dell`operazione, attivabile direttamente in banca e che ha tempi certi di conclusione, garantiti dalla Consap spa, società in house, che abbiamo incaricato di gestire le pratiche".

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti al Fondo di garanzia (che rappresentano il 63% in termini di sportelli bancari) sono impegnati a promuovere una informazione capillare sull`iniziativa.

La lista, conclude la nota, è consultabile presso il sito di Consap dal quale è possibile scaricare anche l`apposito modulo di domanda.