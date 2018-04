Mef: Fondo garanzia prima casa,marzo finanziati oltre 40mila mutui

Roma, 19 apr. - Continua il trend di aumento delle richieste di accesso al Fondo istituito dal ministero dell`Economia per le garanzie sui mutui prima casa. A marzo 2018 sono pervenute, in media, oltre 300 domande al giorno per il tramite delle 175 banche aderenti all`iniziativa. Alla fine di marzo 2018, informa il Mef, i mutui ipotecari effettivamente accesi ricorrendo alle garanzie dello Stato - che hanno sostituito, in molti casi, le ulteriori garanzie da parte di familiari o altri soggetti terzi - risultano 40.432 per un valore pari a 4,5 miliardi di euro.

Nel complesso, da gennaio 2015 (quando è diventato operativo) al 31 marzo 2018, il fondo ha giudicate ammissibili 58.501 richieste con un importo di garanzie rilasciate pari a 3,3 miliardi di euro.

Il "Fondo di garanzia prima casa", istituto dal ministero dell`Economia e delle Finanze, gestito dalla Consap spa(Concessionaria servizi assicurativi pubblici) e reso operativo nel 2015 grazie ad un protocollo d`intesa con Abi (Associazione bancaria italiana), ha ricevuto forte impulso dalla campagna di comunicazione #casaconviene lanciata dal Mef, con la collaborazione di ordini professionali e associazioni di categoria a partire dall`estate del 2016. Ad oggi le richieste sono giunte in prevalenza da giovani di età inferiore a 35 anni (circa il 56%), ma non sussistono limiti di età per poterne usufruire. Probabilmente è proprio questo uno dei motivi del successo del fondo, oltre alla semplicità procedurale di accesso.(Segue)