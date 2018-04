Fontana (Lega): non rompiamo con Fi e non ci stiamo a governissimi

Roma, 19 apr. - "Sarà difficile la formazione di un governo tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle se si va avanti con i veti". Lorenzo Fontana, Vicesegretario della Lega, ai microfoni di '6 su Radio 1' allontana ulteriormente l`ipotesi di un accordo tra Lega e M5S per la formazione di un nuovo governo. "Mi spiace - prosegue poi Fontana - mai dire mai, sono le due componenti che hanno vinto le elezioni quindi potrebbero portare un contributo importante. Purtroppo anche ieri si sono sentiti i soliti veti da parte di Di Maio nei confronti di Berlusconi. Bisognerebbe tenere conto del fatto che il centrodestra è la prima coalizione alle ultime elezioni; non avrebbe senso che la Lega rompesse l'alleanza per fare un governo da sola con i Cinque Stelle. Sarebbe come dire che una squadra prima in classifica venisse smantellata per arrivare seconda o terza".

In merito all`ipotesi di un 'governo del Presidente', Fontana dichiara: "Noi siamo stati votati per un governo del cambiamento, quindi fare governissimi dove si annacqua un po` tutto e dove il governo non è di nessuno non ci interessa. La cosa che vedo più probabile in questo momento è che i M5s possano tentare un accordo con Pd anche se è una via difficile, una via che non auguro al Paese".