Siria, domani de Mistura a Mosca incontra Lavrov e Shoigu

Mosca, 19 apr. - L'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, ha detto a Sputnik che incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu venerdì a Mosca. "Sì, entrambe le riunioni sono programmate", ha detto de Mistura, quando gli è stato chiesto se avrebbe visto i ministri degli Esteri e della Difesa russi. Già ieri la voce a Mosca si era diffusa, ma non era stata confermata ufficialmente. Gli incontri arrivano sulla scia degli appelli internazionali a riprendere i negoziati patrocinati dall'Onu per una soluzione al conflitto siriano.