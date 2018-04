Tim, De Puyfontaine: Elliott vuole smantellare, noi creare valore

Roma, 19 apr. - Il primo azionista "Vivendi sta contribuendo al rilancio di Telecom Italia su grandi basi. Vivendi contribuisce a riscostruire le fondamenta di Telecom Italia: la nostra è una visione industriale di lungo termine promossa da Amos Genish e sostenuta da Vivendi". E' quanto ha affermato l'ad del gruppo francese e presidente di Telecom, Arnaud De Puyfontaine, intervenendo all'assemblea degli azionisti a Parigi, accusando il fondo Usa Elliott di voler smantellare Telecom. "Recentemente - ha aggiunto - l'arrivo di un fondo attivista ha fatto colare fiumi d'inchiostro in Italia". Il fondo Elliott "contesta l'operato di Vivendi contro ogni realtà ed è partigiano di uno smantellamento del gruppo".

"Noi - ha proseguito - vogliamo creare valore, vogliamo creare un campione italiano, a beneficio di tutti i soci e dell'Italia, in totale rispetto della governance. Tim ha avuto un'eccellente performance nel 2017, in particolare nel quarto trimestre. Da inizio 2018 la sua performance in Borsa è superiore alla media".