Gentiloni a Bucarest: con Romania collaborazione strategica

Roma, 19 apr. - "Consideriamo la collaborazione tra i due Paesi e la presenza italiana in Romania non come un fatto episodico, momentaneo, ma come un fatto strategico". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine di un incontro con la premier romena Viorica Dancila al Palazzo della Vittoria di Bucarest, spiegando di aver "concordato sul fatto che le consultazioni tra i nostri Paesi continuino anche in un quadro di incontri bilaterali tra i governi a cui siamo molto interessati".

Gentiloni ha spiegato che "l'incontro è un' occasione per rafforzare relazioni che sono già eccellenti. La base di queste relazioni è storica e culturale, e anche linguistica. Oggi sono alimentate da una comune posizione internazionale: i nostri Paesi sono impegnati nell'Ue e nell'Alleanza atlantica e sono alimentate da relazioni economiche eccellenti. Le nostre relazioni sono anche rafforzate dalla presenza molto rilevante di una comunità rumena in Italia, un milione e trecento mila persone: forse la più consistente comunità rumena all'estero, di sicuro la più consistente comunità straniera in Italia. Abbiamo convenuto con la prima ministra che i livelli di integrazione e presenza sono andati sempre migliorando e sono molto soddisfacenti. E dove possono sorgere problemi i governi si impegnano a intervenire per risolverli".

Molto importanti le relazioni economiche: "Nel 2017 abbiamo raggiunto la cifra record di 14 miliardi di euro di interscambio e l'Italia è il secondo partner commerciale della Romania. Abbiamo 25mila imprese italiane presenti e attive in Romania, che sono in parte piccole e medie imprese e in parte alcune delle grandi banche o imprese italiane. Siamo interessati a investimenti nell'agricoltura, nell'innovazione tecnologica, nell'energia, nel credito, nel settore della difesa e in tanti altri settori strategici".