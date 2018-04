Luxottica, Milleri: con Essilor grandi soddisfazioni in futuro

Milano, 19 apr. - La fusione "coi nostri cugini francesi non è solo un'operazione di dimensione ma è un nuovo business model che abbiamo abbracciato, crediamo che i risultati raggiunti finora siano solo una parte dei risultati che darà la nuova organizzazione, che crediamo possa dare il prossimi anno e gli anni a venire risultati che ci daranno grandi soddisfazioni". Lo ha dichiarato Francesco Milleri, Ad e vicepresidente di Luxottica, nel corso dell'assemblea annuale della società, riferendosi all'operazione di integrazione con Essilor. L'operazione "darà grande valore aggiunto a clienti e soci", ha aggiunto.

Milleri nel corso del suo intervento ha voluto in primis ringraziare il cda di Luxottica: "in questi tre anni intensi, importanti, con scelte difficili a volte, il cda - ha detto - ha sempre tenuto all'azienda, ha partecipato, ha portato la propria competenza e capacità, i risultati sono anche il frutto di tutto il cda oltre che del management".

In questi tre anni, ha sottolineato ancora Milleri, Luxottica "ha vissuto profondi cambiamenti, non solo le persone ma anche una trasformazione tecnologica e per ultimo una trasformazione di business". Milleri ha poi voluto riprendere le parole del presidente e Ad Leonardo Del Vecchio a commento dei dati dell'ultimo trimestre dell'anno: "inizio a riconoscere la Luxottica che ho lasciato tanti anni fa: un'azienda semplice, veloce e coraggiosa. Tre aggettivi - ha spiegato Milleri - che descrivono l'azienda che abbiamo voluto realizzare, certo che abbiamo davanti ancora sfide".

All'assemblea di Luxottica sono presenti 1520 azionisti, pari al 85,7% del capitale sociale. I soci con partecipazioni rilevanti sopra il 3% sono: la Delfin di Del Vecchio con il 62,43% e Giorgio Armani con il 4,64%.