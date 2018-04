Siria, i curdi catturano jihadista tedesco complice attentati 9/11 -2

Qamishli (Siria), 19 apr. - Arrestato in Marocco nel dicembre 2001 in un'operazione condotta dalle forze marocchine con il sostegno della Cia, Zammar venne consegnato alle autorità siriane due settimane dopo. Una corte siriana lo condannò nel 2007 a 12 anni di prigione, per appartenenza alla Fratellanza musulmana, accusa che all'epoca poteva comportare anche la pena di morte.

Allo scoppio del conflitto in Siria, nel 2011, molti islamisti vennero rilasciati o scapparono dalle carceri per unirsi ai gruppi jihadisti. Il comandante curdo non ha precisato se Zammar abbia combattuto nelle file di qualche organizzazione estremista.

Secondo quanto apparso su Der Spiegel, Zammar aveva vissuto ad Amburgo con Mohammed Atta, egiziano, uno degli attentatori dell'11 settembre.