Russia, Telegram proibito ma la usano anche gli uomini di ... -2

Mosca, 19 apr. - Il Cremlino intanto cerca di minimizzare e respinge il fatto che il blocco graduale da parte Roskomnadzor di Telegram in Russia screditi la stessa autorità per le comunicazioni, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "È chiaro che l'attuazione della legge richieda tempo ... È una questione di più di un giorno attuare la legge, quindi aspettiamo ancora un po', non parlerei di discredito", ha detto, pur sottolineando che il blocco delle app di Telegram da parte di Roskomnadzor non dovrebbe comportare problemi per il funzionamento di altri servizi.

Più performante di WhatsApp, più sicuro di Viber, Telegram è diventato in pochi anni uno dei mezzi di comunicazione più agevole. Una vignetta sul giornale di bordo di una nota compagnia aerea russa ci scherzava su, solo pochi mesi orsono, sancendo il fatto che mentre le altre chat sono già sorpassate e out, il servizio di messaggistica di Durov è all'avanguardia e alla moda.

Amato nel mondo, ma soprattutto in Russia, dove appunto è nato. E tuttavia, dopo gli attentati nella capitale degli zar, oltre un anno fa, Mosca ha dichiarato guerra alla chat, utilizzata anche dai terroristi. Nonchè dagli oppositori di Vladimir Putin, che attraverso i gruppi chiusi comunicano ora e luogo, per andare a manifestare.

Ma non ci sono solo loro. Telegram in Russia è usato da tutti. Ma proprio tutti. Anche al Cremlino. Ha un canale tutto suo persino Margarita Simonyan, direttrice della tv RT. Ma per il regolatore è solo una risorsa sovversiva, che non vuole obbedire alla legge e consegnare le chiavi d'accesso.