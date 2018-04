Generali, Galateri: disinvestirà da società legate al carbone -2

Trieste, 19 apr. - Con riferimento all'attuale esposizione al settore del carbone, pari a circa 2 miliardi di euro, Generali dismetterà gli investimenti azionari e disinvestirà quelli obbligazionari, portandoli a scadenza o valutando la possibilità di dismetterli prima della scadenza. Il gruppo svilupperà poi nell'ambito dei premi relativi ai prodotti non-Vita, Generali svilupperà assicurazioni Green e aumenterà la quota del portafoglio premi relativamente al settore delle energie rinnovabili. La strategia del gruppo sul cambiamento climatico prevede inoltre che sarà aumentata l'offerta di prodotti a valore ambientale (ad esempio mobilità sostenibile ed efficienza energetica) per il mercato retail e per le Pmi.

Per quanto riguarda l'esposizione nei paesi in cui l'economia e l'occupazione sono fortemente dipendenti dal carbone e non esistono alternative nel breve termine, la strategia di Generali si focalizza sull'accelerazione della transizione, una transizione graduale e condivisa verso una società a basso impatto ambientale, e sul coinvolgimento di clienti e stakeholder.

In particolare, in Polonia, il decimo maggiore consumatore al mondo di carbone e il secondo in Europa (il 92% dell'elettricità e l'89% del riscaldamento vengono generati utilizzando il carbone) la riduzione potrebbe realisticamente chiedere molti anni. Generali ha quindi optato "per un approccio pragmatico, promuovendo e incoraggiando una serie di progetti di adeguamento delle centrali energetiche, parte delle quali vengono coperte in coassicurazione, e di ammodernamento degli impianti".