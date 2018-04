Generali, Donnet: nuovo piano prevederà profonda... -2

Trieste, 19 apr. - Sia Donnet che il presidente Gabriele Galateri, nei loro interventi hanno sottolineato che l'esecuzione del piano industriale attuale "procede come da tabella di marcia e, in alcuni casi, meglio del previsto". Riguardo poi al nuovo piano strategico 2019-2021 che verrà presentato a novembre, Galateri ha sottolineato che "l'intenzione del gruppo è quella di potenziare ulteriormente l'impegno verso l'innovazione e la strasformazione digitale. Siamo infatti convinti - ha concluso Galateri - che solo in questo modo la compagnia potrà svilupparsi, accrescere la sua redditività e contribuire a migliorare la qualità di vita".