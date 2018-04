Generali, Galateri: disinvestirà da società legate al carbone

Trieste, 19 apr. - Il gruppo Generali aumenterà l'esposizione verso l'attività green, disinvestendo inoltre progressivamente dalle società legate al carbone. Lo ha sottolineato il presidente, Gabriele Galateri, ricordando oggi in assemblea che il Cda della compagnia ha approvato il 21 febbraio 2018 la strategia sui cambiamenti climatici e il business sostenibile in linea con i principi del Global Compact, cui Generali ha aderito da tempo, e della Paris Pledge for Action definita nell'ambito di Cop21, ponendo il gruppo "all'avanguardia sul mercato assicurativo". Galateri ha dedicato al tema un passaggio del proprio discorso introduttivo all'assemblea, in risposta alle azioni dimostrative messe in atto questa mattina da alcuni attivisti dell'organizzazione Green Peace a Trieste per protestare contro gli investimenti del gruppo assicurativo nel carbone.

Galateri ha ricordato che adesso la strategia del gruppo "stabilisce azioni concrete nell'ambito degli investimenti e dell'attività sottoscrittiva per affrontare il rischio climatico e proteggere proattivamente l'ambiente, tra cui la sostanziale e progressiva dismissione degli investimenti nel settore del carbone e lo sviluppo di 3,5 miliardi di euro di investimenti in attività sostenibili entro il 2020".

Galateri ha definito la strategia del gruppo per la gestione del cambiamento climatico approvata a febbraio "un passo avanti importante".

