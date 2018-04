Cyber security, partnership Tim-Microsoft intelligenza artificiale

Roma, 19 apr. - L`Intelligenza Artificiale leva della trasformazione digitale per la migliore customer experience possibile: questo l`obiettivo alla base della nuova partnership avviata tra Tim e Microsoft, che si affianca alle numerose collaborazioni tra i due gruppi e punta a favorire la trasformazione digitale del gruppo in Italia e in Brasile. Attraverso l`impiego di Data Analytics e Big Data, la collaborazione, spiega una nota, porterà allo sviluppo di strumenti innovativi per personalizzare prodotti e servizi e arricchire l`offerta di Tim, favorendo un nuovo rapporto con il cliente e, contemporaneamente, permettendo efficienze sui processi interni. Numerosi i casi d`uso: dall`interazione automatica con il cliente attraverso l`utilizzo di chatbot sui canali digitali per risposte mirate ed immediate, al miglioramento dell`assistenza telefonica tradizionale con strumenti cognitivi e analytics avanzati, all`ottimizzazione dei processi operativi per il miglioramento dei servizi offerti e dell`assistenza tecnica.

Le nuove soluzioni permetteranno di raggiungere obiettivi del piano DigiTim; in particolare, si ottimizzerà l`utilizzo dei canali digitali con l`introduzione di strumenti avanzati di self caring quali App e Ivr, che semplificheranno il rapporto con il cliente. Ad esempio, grazie ai servizi cognitivi di Microsoft Azure, assistenti virtuali guidati dall`Intelligenza artificiale guideranno i clienti Tim in un`esperienza totalmente digitale.

(Fonte: Cyber Affairs)