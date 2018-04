La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della Nordcorea -4

Roma, 19 apr. - La "promozione" di Ri a "prima signora" può essere collegata anche al fatto che si avvicina il probabilme summit con il presidente Usa Donald Trump e, quindi, Kim vuole che sua moglie sia sullo stewsso livello di Melania Trump. "Il simmuti avrà luogo tra uguali, se Melania Trump sarà presente, Ri sarà presente", ha spiegato An Chan Il, transfuga nordcoreano e ricercatore dell'Istituto mondiale di studi nordcoreani. La prova generale sembra essere stata fatta a Pechino, nella prima visita all'estero del leader nordcoreano dal suo arrivo al potere a fine 2011, quando Ri stabilì una simmetria con la moglie del presidente cinese Xi Jinping, Peng Liyuan.

L'ultima ad essere indicata come "prima signora" fu Kim Song Ae, la seconda moglie del fondatore della Corea del Nord Kim Il Sung, nel 1974. Kim Jong Il, il padre dell'attuale leader, non diede mai troppa enfasi alle sue mogli. In particolare Ko Yong Hui, terza consorte di Jong Il e madre di Jong Un, fu marginalizzata fortemente. Un po' perché coreana del Giappone, in 28 anni di matrimonio fu relegata nel buio. Morì nel 2004 di cancro a Parigi e le sue spoglie furono riportate in segreto a Pyongyang. "Credo che il trauma di Kim di aver visto la madre vivere nell'ombra sia un fattore", sostiene Shin Beom-chul, analista dell'Istituto Asan per gli studi politici. "Questo potrebbe averlo motivato a elevare lo status della moglie".