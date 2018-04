La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della Nordcorea -3

Roma, 19 apr. - Della sua vita precedente il matrimonio non si sa moltissimo, sono considerati un segreto. Alcune informazioni la identificano come un'ex cantante, figlia di un insegnante. Sarebbe stata tra le ragazze inviate nel 2005 in Corea del Sud come sostenitrici per una competizione sportiva internazionale. E' conosciuta per i suoi abiti di lusso, spesso firmati, in un Paese che vive una cronica povertà. Una certa sensazione, tra gli osservatori internazionali, la fece quando si presentò in un'occasione ufficiale con una borsa apparentementer di Christian Dior.

Per molti osservatori internazionali la sua è una figura più simbolica, utilizzata dal regime per dare un'apparenza "normale" alla leadership di Kim, mentre la donna veramente influente della famiglia al momento sembrerebbe la sorella minore del leader Kim Yo Jong. E' certo tuttavia che il tenore della presenza di Ri stia aumentando gradualmente.

