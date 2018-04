La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della Nordcorea -2

Roma, 19 apr. - La presenza di Ri allo spettacolo è stata annunciata dall'enfatica Ri Chun Hee, la spleaker del notiziario che solitamente dà le notizie importanti con l'enfasi che l'ha resa famosa in tutto il mondo.

Ri Sol Ju è una figura elegante che, nei primi anni di potere di Kim, è apparsa in ombra, tanto che per un certo periodo si era pensato che fosse caduta dalle grazie del leader. Ma il terzo della dinastia Kim, diversamente dal padre Kim Jong Il, è apparentemente monogamo e ora si orientati a pensare che la sua assenza in quel periodo fosse collegata alla maternità. Si ritiene che abbia dato già tre figli al giovane leader.

(Segue)