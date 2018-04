La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della Nordcorea

Roma, 19 apr. - Ri Sol Ju è sempre più la "First Lady" della Corea del Nord. La graziosa moglie del leader Kim Jong Il appare sistematicamente al fianco del marito negli appuntamenti ufficiali e ha fatto la sua apprizione pubblica in solitaria per assistere a un balletto di una troupe cinese. In quest'occasione i media ufficiali hanno fatto riferimento a lei come alla "rispettata prima signora" del Paese.

E' la prima volta che in 40 anni viene utilizzata questa formula, accompagnata peraltro dall'aggettivo solitamente riservato agli alti dignitari. Nei dispacci dell'agenzia ufficiale Kcna, quando è presente il suo nome è indicato sempre immediatamente dopo quello di Kim Jong Un.

(Segue)