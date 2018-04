Gelmini: Costa aderisce a gruppo Forza Italia Camera, siamo 105

Roma, 19 apr. - "Alla faccia di chi parla di un Forza Italia ripiegata su se stessa!". Mariastella Gelmini, capogrupppo di Forza Italia alla Camera, ha rivendicato la buona salute del suo partito, sottolineando nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio come il gruppo azzurro sia stato "rinnovato al 70 per cento" ed ha annunciato una nuova adesione. "Con Enrico Costa passiamo da 104 a 105 deputati".

Costa, entrato in Parlamento con Forza Italia nel 2006, seguì Angelino Alfano in Ncd e Ap. E' stato ministro dei governi Renzi e Gentiloni (incarico dal quale si dimise nel luglio 2017). Candidato in Noi con l'Italia, la "quarta gamba" del centrodestra, è stato rieletto il 4 marzo a Montecitorio.