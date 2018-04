Generali, Donnet: nuovo piano prevederà profonda trasformazione

Trieste, 19 apr. - Il nuovo piano industriale triennale del gruppo Generali 2019-2021 che verrà presentato a Milano il 21 novembre prossimo, sarà basato su una strategia "molto diversa" e comporterà una "profonda trasformazione" del gruppo stesso. Lo ha anticipato oggi l'Ad Philippe Donnet durante l'assemblea di bilancio a Trieste. "Per Generali - ha spiegato Donnet - il 2018 è un anno fondamentale perchè è l'ultimo anno del piano in corso e perchè dobbiamo lavorare sul nuovo piano. Siamo concentrati sull'esecuzione del piano per garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi e per porre le basi per lo sviluppo futuro del nostro gruppo".

"Quella prevista dal nuovo piano sarà una strategia molto diversa da quella di oggi e prevederà: un'ulteriore ottimizzazione finanziaria, un'espansione profittevole del nostro gruppo e una profonda trasformazione del nostro gruppo". Donnet ha aggiunto che grazie anche ai risultati conseguiti nel 2017, il gruppo Generali "sta per scrivere una nuova storia di successo del settore assicurativo".

