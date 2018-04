Assicurazioni, Galateri: quadro regolamentare rigido e oneroso

Trieste, 19 apr. - "Tra i fattori esterni che preoccupano gli operatori assicurativi europei, quello più significativo è sicuramente il quadro regolamentare, che rimane estremamente rigido e oneroso". Lo ha affermato il presidente di Generali, Gabriele Galateri, durante l'assemblea di bilancio della compagnia a Trieste. "Non voglio trascurare alcuni effetti positivi e necessari delle delle regolamentazioni in discussione o già in vigore; tuttavia l'industria assicurativa europea è compatta nel lamentare alcuni approcci eccessivamente conservativi che non vanno a beneficio nè degli assicuratori nè degli assicurati".

"Ad esempio - ha citato Galateri - il combinato disposto di Solvency 2 e della direttiva sui documenti informativi, entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno, comporta per i consumatori il dover comparare i prodotti sulla base di '161 informazioni', peraltro tassativamente in formato cartaceo, da compilare a cura dell'assicuratore".