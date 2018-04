Generali, fondi esteri in assemblea con il 22,91% del capitale

Trieste, 19 apr. - In lieve calo la presenza dei fondi esteri all'assemblea annuale di Generali. In base ai dati diffusi a Trieste, dove è in corso l'assise dei soci, i fondi esteri hanno depositato complessivamente azioni pari al 22,91% del capitale del Leone: l'1,46% in meno rispetto al 24,37% dell'assemblea dell'aprile 2017. In totale, in assemblea è presente (rappresentato in proprio e per delega) il 52,805% del capitale.

La partecipazione di Mediobanca in Generali è sotto il 13% e si attesta al 12, 95% rispetto al 13,03% che risultava dall'ultimo aggiornamento precedente e al 12,98% che era stato depositato all'assemblea 2017. Questo, dopo il recente aumento del capitale sociale del Leone legato al piano di incentivazione a lungo termine.

In base all'elenco dei maggiori azionisti con quote superiori al 3% riportato dal presidente Gabriele Galateri, gli altri soci rilevanti sono il gruppo Caltagirone con il 4%, il gruppo Del Vecchio tramite Delfin con il 3,15% e il Gruppo Benetton tramite Edizione Srl con il 3,04%. Una "new entry", quest'ultima, come l'ha definita lo stesso Galateri. Al riguardo, il presidente di Generali ha precisato che il gruppo Benetton partecipa all'assemblea odierna con una quota del 2,99% del capitale, in quanto gli ultimi acquisti di titoli sono stati effettuati dopo la "record date" del 6 aprile scorso per il deposito delle azioni finalizzato alla presenza in assemblea.

I soci privati italiani rilevanti risultano dunque detenere complessivamente poco più del 23%. Considerando anche la quota dell'1,7% del gruppo De Agostini si sale a poco meno del 25%.