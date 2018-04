Roma, 19 apr. - "Non solo non siamo divisi, non solo non stiamo perdendo parlamentari, ma ne stiamo aggiungendo: Enrico Costa passa in Forza Italia e quindi da 104 diventiamo 105". Lo ha annunciato Maria Stella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera, durante una conferenza stampa. Enrico Costa è stato eletto in un collegio uninominale del Piemonte: candidato dalla coalizione di centrodestra, era in 'quota' NcI-Udc.