Mosca: studieremo bene missili Usa "catturati" in Siria

Mosca, 19 apr. - "Saremo in grado di apprendere in dettaglio gli ultimi sviluppi occidentali". Mosca pregusta la possibilità di imparare molto dai due missili Usa, "catturati" in Siria poichè inesplosi durante l'attacco alleato del 14 aprile.

La Russia sarà, grazie a loro, in grado di "migliorare il proprio sistema di difesa missilistica e di guerra elettronica". A dichiararlo a RIA Novosti Viktor Murakhovski, esponente del consiglio degli esperti per la Commissione per la produzione militare russa. "I risultati possono essere molto utili per il nostro Paese" ha detto. "Gli specialisti russi non copiano i modelli occidentali di armi, poiché abbiamo la nostra linea di sviluppo, ma saranno interessati a familiarizzare con gli ultimi sviluppi occidentali in questo ambito".

Due missili da crociera americani inesplosi, lanciati in Siria durante l'attacco del 14 aprile, sono stati trovati dall'esercito siriano e consegnati all'esercito russo. Il trasporto dei missili americani dalla Siria alla Russia è avvenuto il 18 aprile. Entrambi i missili sono in buone condizioni, ha notato una fonte anonima.