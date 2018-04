Presidente Corea del Sud: superare armistizio e firmare la pace -3

Roma, 19 apr. - "L'obiettivo finale di questo processo è la co-prosperità delle due Coree", ha detto il leader sudcoreano che è stato l'iniziatore di questa fase di dialogo. Secondo il numero uno dei Seoul, il Nord si è impegnato a rimuovere completamente le sue armi nucleari, senza porre la condizione del ritiro delle truppe Usa dalla Corea del Sud (gli americani mantengono circa 30mila uomini nella penisola). "Questo è il motivo per il quale non penso che ci saranno grandi difficoltà - ha aggiunto - per Seoul, Pyongyang e Washington nel fare degli accordi di principio sulla denuclearizzazione del Nord e sullo stabilire la pace, sulla normalizzazione delle relazioni Pyongyang-Washington e sulla ricerca del sostegno internazionale per lo sviluppo economico del Nord, se il paese sarà denuclearizzato".

Questo processo, tuttavia, non è scontato sul "come" raggiungere gli obiettivi, e Moon ha auspicato "un'audace immaginazione e soluzioni creative", non "ripetendo il passato". Il presidente sudcoreano è consapevole, in questo senso, che non sono "le due Coree da sole che possono decidere, ma c'è bisogno di un accordo tra il Nord e gli Stati uniti".